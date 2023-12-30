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Российский фигурист заявил, что ему не хватает международных соревнований

Фигурист Букин: не хватает больших международных соревнований, это сто процентов

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Александр Вильф/РИА Новости

Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду вместе с Александрой Степановой, рассказал о мотивации без международных турниров. Его слова передает NEWS.ru.

«То, что не хватает больших международных соревнований, это сто процентов. Никто и не спорит с этим. Это соревнования между спортсменами из разных стран. Даже самый опытный спортсмен на чемпионате Европы, на чемпионате мира, на чемпионате четырех континентов получает дополнительный опыт.

Конкуренция рождает мотивацию. Это тебя мотивирует делать какие-то интересные вещи, развиваться и развивать фигурное катание», — сказал Букин.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее Степанова рассказала, как пришла в форму после родов.

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