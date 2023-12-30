Овечкин объяснил низкую результативность «Вашингтона»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о низкой результативности команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова передает пресс-служба клуба.

«Я думаю, мы играли солидно в первом периоде, имели хорошие шансы. Мы хорошо начали и второй, но затем допустили пару ошибок…

Что нужно сделать, чтобы наладить игру в атаке? Я думаю, просто успокоиться при игре с шайбой и найти свою игру. У нас достаточно опыта, чтобы в ключевой момент, контролируя шайбу, принять правильное решение. Но кажется, что иногда мы пытаемся придумать что-то необычное», — сказал Овечкин.

«Вашингтон» в последних трех матчах забил всего три шайбы, пропустив при этом 12. Команда идет на 10-м месте в Восточной конференции.

В текущем сезоне Овечкин выходил на лед в 33 матчах НХЛ и отметился шестью заброшенными шайбами и 14 голевыми передачами.

Всего на счету игрока 828 заброшенных шайб за период своего выступления в НХЛ. Отставание Овечкина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 66 шайб.

Ранее в США рассказали, куда может быть обменян Овечкин из «Вашингтона».