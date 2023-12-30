Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США рассказали, куда может быть обменян Овечкин из «Вашингтона»

The Athletic: Овечкин мог бы быть обменян в команды-претенденты на Кубок Стэнли

close
100%
Kyle Ross/Reuters

Известный журналист The Athletic Крис Джонстон в своей колонке на сайте издания порассуждал о возможном обмене российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в другую команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Я думаю, что «Кэпиталз» ни при каких обстоятельствах не попытаются обменять Овечкина. Однако в альтернативной вселенной, где обмен мог бы произойти, я думаю, что единственные команды, для которых это имело бы смысл, — это претенденты на Кубок Стэнли высшего уровня, стремящиеся обновить свои топ-6 нападения и/или улучшить свою игру в большинстве: «Колорадо», «Вегас», «Даллас», может быть, «Бостон», — написал Джонстон.

В текущем сезоне Овечкин выходил на лед в 33 матчах НХЛ и отметился шестью заброшенными шайбами и 14 голевыми передачами.

Всего на счету игрока 828 заброшенных шайб за период своего выступления в НХЛ. Отставание Овечкина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 66 шайб.

Ранее сообщалось, что Овечкин не может забить в основное время матча 18 игр подряд.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами