В США рассказали, куда может быть обменян Овечкин из «Вашингтона»

Известный журналист The Athletic Крис Джонстон в своей колонке на сайте издания порассуждал о возможном обмене российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в другую команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Я думаю, что «Кэпиталз» ни при каких обстоятельствах не попытаются обменять Овечкина. Однако в альтернативной вселенной, где обмен мог бы произойти, я думаю, что единственные команды, для которых это имело бы смысл, — это претенденты на Кубок Стэнли высшего уровня, стремящиеся обновить свои топ-6 нападения и/или улучшить свою игру в большинстве: «Колорадо», «Вегас», «Даллас», может быть, «Бостон», — написал Джонстон.

В текущем сезоне Овечкин выходил на лед в 33 матчах НХЛ и отметился шестью заброшенными шайбами и 14 голевыми передачами.

Всего на счету игрока 828 заброшенных шайб за период своего выступления в НХЛ. Отставание Овечкина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 66 шайб.

Ранее сообщалось, что Овечкин не может забить в основное время матча 18 игр подряд.