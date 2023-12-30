Плющенко рассказал о страхе летать на своем шоу

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко объяснил, почему отказался выступать в номерах своего шоу «Русалочка», в которых нужно подниматься в воздух. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я должен был летать, как другие ребята, но я отказался. Побаиваюсь высоты, так что мы переключились на молодежь. Хотел бы подчеркнуть, что у нас много действующих спортсменов, это важная история. Прыгали аксели, четверные», — отметил Плющенко.

Шоу «Русалочка» Плющенко создает вместе со своей супругой, продюсером Яной Рудковской.

В 2017 году сразу после завершения профессиональной карьеры Плющенко объявил о создании своей академии по фигурному катанию «Ангелы Плющенко». В разные годы в его академии работали олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, Сергей Розанов, с 2023 года — Алена Косторная.

В феврале 2023 года ученица Плющенко Вероника Жилина завоевала серебро на юниорском первенстве России, а Софья Титова стала четвертой. 23 декабря подопечная Плющенко Софья Муравьева стала второй на чемпионате России.

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