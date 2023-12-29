Рудковская прокомментировала появление Киркорова на премьере ледового шоу «Русалочка»

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала появление певцов Димы Билана и Филиппа Киркорова, которые были участниками скандальной «голой» вечеринки, на премьере ледового шоу «Русалочка» в Москве, передает Sport24.

«Сегодня Дима выступал. Он пел саундтрек, его все ждали. Хорошо принимают. Филипп был, он мой друг, приехал со съемок. Все ждут Билана и Киркорова. Есть какие-то трудности, но мы их переживем», — сказала Рудковская.

Вечеринка Насти Ивлеевой «Almost naked» прошла 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие и участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке. В их числе были Филипп Киркоров, Дима Билан и Ксения Собчак.

По данным представителя клуба, организаторы остались должны «Мутабору» почти миллион рублей.

Ранее Евгений Плющенко рассказал о планах сделать футбольную академию.