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Назван путь развития футбольной Суперлиги

Экс-футболист Деменко: Суперлига поначалу будет турниром для грандов

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Matthew Childs/Reuters

Известный в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, проведший два матча за сборную России, прокомментировал для «Газеты.Ru» возможное создание футбольной Суперлиги, отметив, что пока многие знаменитые клубы осторожничают, глядя на дальнейшее развитие событий, но в дальнейшем турнир наверняка соберет лучшие команды Европы, и ФИФА с УЕФА ничего не смогут с этим поделать.

«Вы представляете, какие складываются финансы, что даже ФИФА ничего не может сделать. Есть интерес больших команд. На первых порах многие не хотят лезть, но это пока. Сначала это будет турнир для самых грандов, а потом подтянутся и другие. Может быть, это даже затмит Лигу чемпионов, потому что играть будут лучшие команды, которые привлекут всеобщее внимание», — считает Деменко.

Европейский суд вынес вердикт в пользу Суперлиги в деле против ФИФА и УЕФА, подчеркнув, что их устав нарушает антимонопольную политику Евросоюза, и международные федерации не имеют права запрещать создание нового турнира и накладывать санкции на его участников. Предполагается, что первый сезон Суперлиги стартует осенью 2025 года.

Ранее полузащитник «Монако» Александр Головин сравнил цены в Москве и Монако.

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