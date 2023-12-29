Скандальный вратарь Гашек поддержал решение Хабибулина возобновить карьеру

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек поддержал решение 50-летнего вратаря Николая Хабибулина возобновить карьеру и подписать контракт с нижегородским «Торпедо», передает «Матч ТВ».

«Я скрестил за него пальцы, чтобы он успешно вернулся на профессиональный лед у себя дома. Хотя знаю, что это будет непросто в его возрасте и после нескольких лет без интенсивных тренировок», — сказал Гашек.

Соглашение Хабибулина с «Торпедо» действует до конца сезона-2023/24.

С 2022 года Хабибулин занимает должность тренера вратарей «Торпедо». Голкипер выступал за московский ЦСКА, казанский «Ак Барс», клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег Джетс», «Эдмонтон Ойлерс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Чикаго Блэкхоукс».

Вместе с национальной командой Хабибулин становился победителем Олимпиады 1992 года и бронзовым призером Игр 2002 года.

Ранее стало известно, сколько заработает Хабибулин по контракту с «Торпедо».