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Плющенко рассказал о планах сделать футбольную академию

Экс-фигурист Плющенко: хотим сделать олимпийскую деревню

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Денис Гладков/«Газета.Ru»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что в его школе фигурного катания появятся новые виды спорта. Об этом передает пресс-служба губернатора Московской области.

«Пока у нас одна арена, на которой занимаются только фигуристы. Льда не хватает, а запросов очень много, например, на хоккей. Планируем открыть футбольную академию. Хотим сделать олимпийскую деревню, чтобы были разные виды спорта», — сказал Плющенко.

Также Плющенко отметил, что есть запросы на синхронное катание, легкую атлетику, керлинг, теннис.

В 2017 году сразу после завершения профессиональной карьеры Плющенко объявил о создании своей академии по фигурному катанию «Ангелы Плющенко». В разные годы в его академии работали олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, Сергей Розанов, с 2023 года — Алена Косторная.

В феврале 2023 года ученица Плющенко Вероника Жилина завоевала серебро на юниорском первенстве России, а Софья Титова стала четвертой.

23 декабря подопечная Плющенко Софья Муравьева стала второй на чемпионате России.

Ранее Плющенко заявил, что ценит и уважает Владимира Путина за то, что тот борется за Россию.

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