Чемпион России Семененко назвал имя особенного для него человека

Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко в интервью «Газете.Ru» рассказал об отношении к своему тренеру Татьяне Мишиной.

«Татьяна Николаевна для меня особенный человек: больше, чем просто тренер. Я очень доволен, что она смогла присутствовать на этом чемпионате России, и еще больше рад, что удалось доставить удовольствие своими прокатами всему тренерскому штабу — и в особенности ей. Вообще, приятно видеть, что за бортиком за меня держат кулаки», — сказал Семененко.

Также фигурист рассказал о появлении новых людей в своем тренерском штабе, которые выводили его на лед чемпионата России — 2024.

«Массажист Андрей — новый человек в нашей команде. Никита Пчеляков — тренер по скольжению, тоже новый специалист», — рассказал спортсмен.

На чемпионате России сезона-2023/24 фигурист набрал в сумме 294,75 балла. Он обошел на один балл Владислава Дикиджи, который стал вторым (293,74). Бронзу завоевал Петр Гуменник с результатом 292,42 балла.

Ранее Семененко рассказал о ледовых тренировках с Дедом Морозом 31 декабря.