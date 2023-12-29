Чемпион России Семененко рассказал о тренировках с Дедом Морозом 31 декабря

Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко в интервью «Газете.Ru» рассказал о своих ближайших планах после победы на чемпионате страны — 2024.

«Сейчас нужно отдохнуть хотя бы денек, затем подготовиться к шоу и выступить. После этого удастся чуть-чуть отдохнуть дома, и затем надо возвращаться к привычному образу жизни.

Проводил ли я раньше на льду 31 декабря? Да, у нас когда-то проводились праздничные тренировки с Дедом Морозом, когда были в юном возрасте», — рассказал Семененко.

В конце этого года ученик Алексея и Татьяны Мишиных будет выступать в новогоднем спектакле Евгения Плющенко «Русалочка». Представление запланировано в том числе на 31 декабря.

На чемпионате России в нынешнем сезоне Семененко набрал в сумме 294,75 балла. Это позволило ему обогнать на один балл Владислава Дикиджи, который завоевал серебряную медаль с результатом 293,74 балла. На третьем месте оказался Петр Гуменник, набравший 292,42 балла.

Ранее Плющенко заявил о планах создать футбольную академию.