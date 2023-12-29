Фигурист Семененко: постараюсь удивить на чемпионате России по прыжкам

Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко в интервью «Газете.Ru» рассказал о желании принять участие в чемпионате страны по прыжкам, который пройдет в Москве с 19 по 22 января 2024 года.

«Не хочу, чтобы были какие-то завышенные ожидания. Все будет зависеть от регламента, поскольку сейчас мы его еще не знаем. Может быть, постараюсь чем-то удивить», — сказал Семененко.

В нынешнем сезоне ученик Алексея и Татьяны Мишиных показал на турнирах чистое исполнение четверного тулупа, сальхова и риттбергера.

Согласно новому регламенту чемпионата России по прыжкам, опубликованному на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), теперь личный и командный турнир будут проходить в разные дни, а не в один. Это позволит сохранить свежесть всем участникам соревнований.

Также теперь фигуристы будут обязаны участвовать в обоих турнирах прыжкового чемпионата. Таким образом, исключается возможность накопить силы только на личный турнир и получить преимущество перед теми, кто участвовал еще и в командном.

Ранее фигуристка Медведева рассказала, как врач потушил об нее сигарету.