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Юран раскрыл причину конфликта с бывшим игроком «Спартака»

Юран о конфликте с Мирзовым: я такие вещи жестко пресекаю

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал детали конфликта с бывшим нападающим «Химок» Резиуаном Мирзовым. Его слова передает «Чемпионат».

«Я всегда говорил, что люблю шутки, хорошую атмосферу в коллективе, но только не в тренировочном процессе. А он, видимо, решил показать свое недовольство — пнул ворота. Я его выгнал с тренировки. Потому что никто не имеет права так себя вести, хоть ты Мирзов, хоть Иванов.

Ты можешь показывать недовольство дома — жене, родителям, а мне — не надо. Я такие вещи жестко пресекаю», — сказал Юран.

Перед игрой с ЦСКА Юран, являясь тренером «Химок», не включил в заявку Мирзова. Сообщалось, что нападающий получил травму. Сам игрок опровергал данную теорию.

Юран возглавил «Пари НН» в апреле 2023 года. Под его руководством команда избежала вылета в Первую лигу, обыграв в стыковых матчах «Родину».

В текущем сезоне команда под руководством Юрана одержала семь побед в 18 матчах при трех ничьих и восьми поражениях. «Пари НН» идет на девятом месте.

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