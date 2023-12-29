Игрок «Флуминенсе» заявил, что Месси является кумиром для бразильцев

Бывший полузащитник сборной Бразилии Фелипе Мело рассказал о любви бразильцев к аргентинскому нападающему Лионелю Месси. Его слова передает TyC Sports.

«Лионель Месси — лучший игрок, которого я видел. Если он не забивает три гола, то создает три гола. В этом разница между ним и всеми остальными. У меня дома висит картина с изображением Месси, чтобы мои дети и внуки могли видеть, что я играл против него. Месси — кумир для многих бразильцев», — сказал Мело.

Нападающий перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «ПСЖ». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги.

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года. Это первый подобный трофей в карьере звездного футболиста. На турнире нападающий отметился семью забитыми мячами в семи матчах, четыре из которых с пенальти. В финале против сборной Франции он сделал дубль.

30 октября аргентинский нападающий в восьмой раз в своей карьере стал обладателем «Золотого мяча».

Ранее Пиняев назвал Месси самым великим спортсменом в мире.