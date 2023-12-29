Стало известно, почему Ковальчук пропустил матч с минским «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал, почему Илья Ковальчук не поехал с командой на матч против минского «Динамо». Его слова передает ТАСС.

«У Ковальчука микротравма, ничего серьезного, но мы не стали его брать сюда. Он вернулся в Москву, проводит процедуры, физиотерапию. В ближайшее время его увидите. Решили, что так будет лучше, чтобы не форсировать», — сказал Жамнов.

28 декабря «Спартак» разгромил минчан со счетом 4:1 в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Голами отметились Максим Цыплаков, Михаил Мальцев, Павел Порядин и Шейн Принс.

Ковальчук подписал контракт со «Спартаком» в декабре 2023 года. Он ранее выступал за красно-белых с 1999 по 2001 год. Вместе с клубом он стал чемпионом Высшей лиги.

В 2021 году в составе омского «Авангарда» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина и решил приостановить свою деятельность как игрока.

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Ковальчук выступал за «Атланту», «Нью-Джерси», «Вашингтон» и «Монреаль».

Ранее «Локомотив» обыграл «Торпедо» в мачте КХЛ с восьмью заброшенными шайбами.