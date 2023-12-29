Российский хоккеист признан первой звездой матча НХЛ

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Монреаль Канадиенс».

Встреча, которая проходила на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли, завершилась со счетом 5:3 в пользу «Харрикейнз». Свечников, который выступает за «Каролину» с 2018 года, в этом поединке оформил хет-трик.

Второй звездой признан шведский форвард Йеспер Фаст, оформивший дубль. Замкнул тройку финский нападающий Себастьян Ахо, который в матче набрал четыре очка, четырежды выступив в роли ассистента для своих одноклубников.

«Харрикейнз» выиграли второй матч подряд. «Монреаль» потерпел второе поражение в трех последних играх. «Каролина» располагается на четвертой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 42 очка в 36 матчах. «Монреаль» занимает 13-е место на Востоке. В активе команды 35 очков в 34 матчах.

В следующем матче «Каролина» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Монреаль» сыграет с «Флоридой Пантерз».

Ранее Александр Овечкин обошел трех хоккеистов по количеству матчей в НХЛ.