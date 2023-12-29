Хет-трик российского хоккеиста принес «Каролине» победу над «Монреалем»

«Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая проходила на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли, завершилась со счетом 5:3 в пользу «Харрикейнз».

Российский нападающий победившей команды Андрей Свечников в этом поединке набрал три очка, оформив хет-трик. Свечников родился в 2000 году в Барнауле. С 2018 года он выступает за «Каролину Харрикейнз». На драфте НХЛ 2018 года был выбран под общим вторым номером.

В составе «Каролины» также отличился Йеспер Фаст, который в матче сделал дубль. За «Канадиенс» шайбы забросили Митчелл Стивенс, Майк Мэтисон и Джош Андерсон.

«Харрикейнз» выиграли второй матч подряд. «Монреаль» потерпел второе поражение в трех последних играх. «Каролина» располагается на четвертой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 42 очка в 36 матчах. «Монреаль» занимает 13-е место на Востоке. В активе команды 35 очков в 34 матчах.

В следующем матче «Каролина» встретится с «Торонто», а «Монреаль» сыграет с «Флоридой».

Ранее Александр Овечкин обошел трех хоккеистов по количеству матчей в НХЛ.