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«Удача любит смелых»: Лопырева порадовалась отъезду Слуцкого в Китай

Лопырева о Слуцком: для меня переход в китайский футбол — шаг в неизвестность

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Известная модель и посол чемпионата мира — 2018 в России Виктория Лопырева поделилась эмоциями после возвращения российского специалиста Леонида Слуцкого к тренерской работе. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Очень рада возвращению Леонида Викторовича в большой футбол, он большой мастер тренерского дела и весьма молод, желаю ему успехов! Касаемо перспектив Слуцкого и необычного места выбора... Признаюсь, несмотря на то что многие годы, можно сказать, живу футболом, для меня переход в китайский футбол — как шагнуть в неизвестность. Но, как мы с вами знаем, удача любит смелых», — заявила Лопырева.

В прошлом сезоне «Шанхай Шэньхуа» стал пятым в китайской Суперлиге. Чемпионом стал «Шаньдун».

Последним местом работы Леонида Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона 2021/22 и вылетела в Первую лигу. Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды привел команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

С 2015 по 2016 год Слуцкий возглавлял сборную России. Под его руководством национальная команда заняла четвертое место в своей группе на чемпионате Европы в 2016 году.

Ранее стали известны детали контракта Слуцкого с зарубежным клубом.

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