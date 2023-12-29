Российская чемпионка ОИ объяснила возобновление карьеры после рождения ребенка

Олимпийская чемпионка, российская теннисистка Елена Веснина призналась, что сама не ожидала, что решится на возобновление карьеры после рождения ребенка. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«Не думала я, что у меня получится прийти к этому решению. Но, начав тренироваться и понимая, что у меня еще имеется «замороженный» рейтинг, как оказалось… Мне в WTA сообщили эту приятную новость, что у меня еще есть замороженный рейтинг, и я могу его использовать. Так что в преддверии Олимпийских игр я решила попробовать», — заявила Веснина.

Веснина стала чемпионкой Олимпийских игр в парном разряде вместе с Екатериной Макаровой. Через четыре года она взяла серебро Олимпиады в Токио в миксте. В финале Веснина и Карацев уступили соотечественникам Анастасии Павлюченковой и Андрею Рублеву. Также в активе Весниной два золота и одно серебро Универсиады 2013 года. В сентябре 2021 года у Весниной из дома украли олимпийские медали. Позже спортсменке вернули ее награды.

В мае 2023 года Веснина родила второго ребенка. Девочку назвали Анной. В 2018 году теннисистка родила первого ребенка — дочь Елизавету, но ради участия в Олимпийских играх в Токио она вернулась на корт.

В 2018 году Веснина занимала первую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

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