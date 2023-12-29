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Российская чемпионка ОИ объяснила возобновление карьеры после рождения ребенка

Теннисистка Веснина не думала, что будет возобновлять карьеру после родов

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Олимпийская чемпионка, российская теннисистка Елена Веснина призналась, что сама не ожидала, что решится на возобновление карьеры после рождения ребенка. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«Не думала я, что у меня получится прийти к этому решению. Но, начав тренироваться и понимая, что у меня еще имеется «замороженный» рейтинг, как оказалось… Мне в WTA сообщили эту приятную новость, что у меня еще есть замороженный рейтинг, и я могу его использовать. Так что в преддверии Олимпийских игр я решила попробовать», — заявила Веснина.

Веснина стала чемпионкой Олимпийских игр в парном разряде вместе с Екатериной Макаровой. Через четыре года она взяла серебро Олимпиады в Токио в миксте. В финале Веснина и Карацев уступили соотечественникам Анастасии Павлюченковой и Андрею Рублеву. Также в активе Весниной два золота и одно серебро Универсиады 2013 года. В сентябре 2021 года у Весниной из дома украли олимпийские медали. Позже спортсменке вернули ее награды.

В мае 2023 года Веснина родила второго ребенка. Девочку назвали Анной. В 2018 году теннисистка родила первого ребенка — дочь Елизавету, но ради участия в Олимпийских играх в Токио она вернулась на корт.

В 2018 году Веснина занимала первую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее Шамиль Тарпищев назвал тупизмом новости о возможном недопуске российских теннисистов на ОИ.

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