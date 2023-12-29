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«Неразлучная парочка»: Дзюбе предрекли переезд в Китай из-за Слуцкого

Агент Селюк: уверен, что Слуцкий пригласит Дзюбу к себе в «Шанхай Шэньхуа»

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Телеграм-канал «ФК «Локомотив» Москва»

Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что российский специалист пригласит нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбу в китайский клуб «Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого стал. Его слова приводит Metaratings.

«Уверен, что при любой возможности Слуцкий пригласит Артема к себе. Они сладкая и неразлучная парочка, как он в Шанхае без Артема? С баловником Дзюбой Слуцкому там будет гораздо приятнее находиться», — заявил Селюк.

В прошлом сезоне «Шанхай Шэньхуа» стал пятым в китайской Суперлиге. Чемпионом стал «Шаньдун».

Последним местом работы Леонида Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона 2021/22 и вылетела в Первую лигу. Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды привел команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

С 2015 по 2016 год Слуцкий возглавлял сборную России. Под его руководством национальная команда заняла четвертое место в своей группе на чемпионате Европы в 2016 году.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1. В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

Ранее стали известны детали контракта Слуцкого с зарубежным клубом.

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