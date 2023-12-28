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Российская чемпионка ОИ по теннису заявила о возобновлении карьеры

Чемпионка ОИ по теннису Веснина объявила о возобновлении карьеры

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Олимпийская чемпионка российская теннисистка Елена Веснина в своих социальных сетях объявила о возобновлении профессиональной карьеры.

«Привет, 2024-й, готов к моему возвращению? Давайте сделаем это. Увидимся, ребята, на кортах в следующем году», — написала Веснина.

Веснина стала чемпионкой Олимпийских игр в парном разряде вместе с Екатериной Макаровой. Через четыре года она взяла серебро Олимпиады в Токио в миксте. В финале Веснина и Карацев уступили соотечественникам Анастасии Павлюченковой и Андрею Рублеву.

Также в активе Весниной два золота и одно серебро Универсиады 2013 года.

В сентябре 2021 года у Весниной из дома украли олимпийские медали. Позже спортсменке вернули ее награды.

В мае 2023 года Веснина родила второго ребенка. Девочку назвали Анной. В 2018 году теннисистка родила первого ребенка — дочь Елизавету, но ради участия в Олимпийских играх в Токио она вернулась на корт.

В 2018 году Веснина занимала первую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее Тарпищев назвал тупизмом новости о возможном недопуске российских теннисистов на ОИ.

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