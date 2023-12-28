Плющенко: только с Путиным я вижу процветание России

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о своем отношении к президенту России Владимиру Путину. Его слова передает ТАСС.

«Я уважаю и ценю нашего руководителя, президента, главнокомандующего за то, что он борется за Россию, и только с ним я вижу ее процветание. Владимиру Владимировичу я хочу пожелать здоровья, такой же неиссякаемой энергии, чтобы Россия оставалась номером один и по качеству жизни, и в спорте, и во всех возможных областях, а всем нашим гражданам я хочу сегодня пожелать быть сплоченными», — сказал Плющенко.

В 2017 году сразу после завершения профессиональной карьеры Плющенко объявил о создании своей академии по фигурному катанию «Ангелы Плющенко». В разные годы в его академии работали олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, Сергей Розанов, с 2023 года — Алена Косторная.

В феврале 2023 года ученица Плющенко Вероника Жилина завоевала серебро на юниорском первенстве России, а Софья Титова стала четвертой.

23 декабря подопечная Плющенко Софья Муравьева стала второй на чемпионате России.

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