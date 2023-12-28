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Юбилейный гол Кучерова не спас «Тампу» от поражения в НХЛ

Трехсотый гол Кучерова в карьере в НХЛ не спас «Тампу» от поражения от «Флориды»

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Reuters

«Тампа-Бэй Лайтнинг» встречалась с «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла в Тампе и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

В составе «Флориды» голами отметились Аарон Экблад и Сэм Райнхарт (дважды). У «Тампы» шайбы забросили Никита Кучеров, для которого этот гол стал 300-м в карьере в чемпионатах НХЛ, а также Майки Эйссимонт.

Кучерова признали третьей звездой матча. 30-летний россиянин остается лучшим бомбардиром регулярного сезона-2023/24 НХЛ. В 35 матчах он набрал 58 очков (24 гола и 34 передачи).

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский совершил 27 сейвов из 30 бросков. Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 27 бросков из 29 и был признан первой звездой матча. Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов результативных баллов не набрал.

«Флорида» набрала 42 очка в 34 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Тампа» с 39 баллами после 36 игр расположилась на четвертой строчке.

Ранее Панарин помог «Рейнджерс» разгромить «Вашингтон» Овечкина.

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