В Италии дали совет Слуцкому перед переездом в Китай

Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло пожелал удачи российскому специалисту Леониду Слуцкому, подписавшему контракт с китайским «Шанхай Шэньхуа». Его слова передает «Советский спорт».

«Любая работа после перерыва — это вызов. Причем Китай, это очень серьезный вызов для любого специалиста. Я сам тренировал китайскую команду, но тогда лига была другой, да и команда была другая. В первую очередь ему нужно будет наладить отношения с местными звездами. В таких условиях они слишком расслаблены, нужно уметь выстроить работу. Также местный менталитет не похож на европейский, об этом тоже важно помнить. Желаю ему удачи», — заявил итальянец.

Специалист приступит к работе с 1 января 2024 года. При этом сроки соглашения с российским тренером не уточняются.

Последним местом работы Слуцкого стал казанский «Рубин», откуда он ушел 15 ноября 2022 года. С тех пор он не занимается тренерской деятельностью, однако активно участвует в различных юмористических шоу и комментирует матчи.

Также специалист работал в «Москве», ЦСКА, самарских «Крыльях Советов», «Халл Сити» и «Витессе». Вместе с армейцами он трижды стал чемпионом страны, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России.

С 2015 по 2016 год он совмещал работу в ЦСКА и сборной России. Под его руководством национальная команда попала на чемпионат Европы — 2016, однако не смогла выйти из группы.

Ранее объяснили выбор Слуцкого в пользу Китая.