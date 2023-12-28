Украинец попал в сборную разочарований АПЛ в 2023 году

Украинский футболист лондонского «Челси» Михаил Мудрик признан ESPN одним из главных разочарований Английской премьер-лиги (АПЛ) в 2023 году.

В текущем сезоне чемпионата Англии 22-летний вингер провел за «синих» 17 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.

Сборная разочарований АПЛ 2023 года.

Вратарь: Андре Онана («Манчестер Юнайтед»);

Защитники: Рис Джеймс («Челси»), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Эрик Дайер («Тоттенхэм»), Марк Кукурелья («Челси»);

Полузащитники: Энцо Фернандес («Челси»), Мэйсон Маунт («Манчестер Юнайтед»), Кэлвин Филлипс («Манчестер Сити»), Антони («Манчестер Юнайтед»), Михаил Мудрик («Челси»);

Нападающий: Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).

Лидирует в АПЛ — «Ливерпуль». Команда Юргена Клоппа набрала 42 очка в 19 матчах. На втором месте идет лондонский «Арсенал», в активе которого 40 баллов после 18 игр.

Ранее «Манчестер Юнайтед» назвали абсолютным позором.