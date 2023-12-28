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Выбор Слуцкого в пользу Китая объяснили

Экс-футболист Гуренко не стал называть «Шанхай Шэньхуа» шагом назад для Слуцкого

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Бывший футболист московского «Локомотива» Сергей Гуренко заявил, что не считает назначение в китайский «Шанхай Шэньхуа» шагом назад для тренера Леонида Слуцкого. Своим мнением он поделился с Vprognoze.ru.

«Интересная страна. Я думаю, что Слуцкий такой человек… Познавательный. Ему нравится узнавать что-то новое для себя открывать. Нет, конечно, это не шаг назад», — заявил Гуренко.

Специалист приступит к работе с 1 января 2024 года. При этом сроки соглашения с российским тренером не уточняются.

Последним местом работы Слуцкого стал казанский «Рубин», откуда он ушел 15 ноября 2022 года. С тех пор он не занимается тренерской деятельностью, однако активно участвует в различных юмористических шоу и комментирует матчи.

Также специалист работал в «Москве», ЦСКА, самарских «Крыльях Советов», «Халл Сити» и «Витессе». Вместе с армейцами он трижды стал чемпионом страны, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России.

С 2015 по 2016 год он совмещал работу в ЦСКА и сборной России. Под его руководством национальная команда попала на чемпионат Европы — 2016, однако не смогла выйти из группы.

Ранее Слуцкому пожелали не опозориться в Китае.

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