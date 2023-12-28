Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен оценил перспективы восьмилетнего российского шахматиста Романа Шогджиева на чемпионате мира по рапиду и блицу, который проходит в Самарканде. Его слова передает NRK.

33-летний норвежец выразил мнение, что Шогджиев играл по-взрослому и на очень высоком уровне. «Это довольно исключительно — быть настолько хорошим игроком, когда тебе восемь лет. Возможно, мы увидим его на вершине», — заявил Карлсен.

В первый день россиянин одержал победу над 28-летним чемпионом шахматной Олимпиады Жахонгиром Вахидовым из Узбекистана, а на следующий день победил 25-летнего норвежского гроссмейстера Юхана-Себастьяна Кристиансена.

Всего в чемпионате мира по рапиду и блицу участвуют 60 россиян. Общий призовой фонд составляет $1 млн. В прошлом году оба чемпионата мира выиграл Магнус Карлсен.

В 2022 году Международная шахматная федерация (FIDE) приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами Федерации шахмат России (ФШР)/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Совет FIDE ранее разрешил ФШР перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.

Ранее Карлсена назвали лучшим шахматистом в истории.