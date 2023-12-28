Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Тренер 2DROTS назвал свою зарплату в клубе

Тренер 2DROTS Кузнецов заявил, что получал 50 тысяч в первый год в команде

close
100%
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Главный тренер медийного футбольного клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал, какую зарплату получает в команде.

«Моя зарплата была 200 тысяч. А в первый год — 50 тысяч, из которых 15 платил Николаичу, Альберту Осколкову, чтобы он мне помогал. Это было начало, и я должен был показать, что умею работать. По мере завоевания титулов зарплата поднималась. Теперь вот 200», — заявил тренер.

Вместе с 2DROTS Кузнецов стал двукратным победителем Медийной футбольной лиги, а также выиграл Московский кубок селебрити 2023 года.

Кузнецов ранее сообщал, что ему поступало предложение стать главным тренером «Енисея». Красноярский клуб после первой части сезона в Первой Лиге уволил Эдуарда Штейнбрехера. После 20 туров команда набрала 24 очка и занимает 10‑е место в турнирной таблице. Лидирует махачкалинское «Динамо», набравшее 37 баллов.

Ранее стало известно, будет ли изменен регламент РПЛ.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами