Тренер 2DROTS назвал свою зарплату в клубе

Главный тренер медийного футбольного клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал, какую зарплату получает в команде.

«Моя зарплата была 200 тысяч. А в первый год — 50 тысяч, из которых 15 платил Николаичу, Альберту Осколкову, чтобы он мне помогал. Это было начало, и я должен был показать, что умею работать. По мере завоевания титулов зарплата поднималась. Теперь вот 200», — заявил тренер.

Вместе с 2DROTS Кузнецов стал двукратным победителем Медийной футбольной лиги, а также выиграл Московский кубок селебрити 2023 года.

Кузнецов ранее сообщал, что ему поступало предложение стать главным тренером «Енисея». Красноярский клуб после первой части сезона в Первой Лиге уволил Эдуарда Штейнбрехера. После 20 туров команда набрала 24 очка и занимает 10‑е место в турнирной таблице. Лидирует махачкалинское «Динамо», набравшее 37 баллов.

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