Экс-игрок ЦСКА Корнеев о Слуцком: в последнее время он больше стал шоуменом, чем тренером

Бывший футболист московского ЦСКА Игорь Корнеев прокомментировал назначение Леонида Слуцкого на пост наставника китайского «Шанхай Шэньхуа», отметив, что в последнее время специалист больше стал шоуменом, чем тренером, передает «Матч ТВ».

«Немного удивительно. В последнее время он больше стал шоуменом, чем тренером. Это говорит о том, что он соскучился по тренерской профессии. Он сделал правильный ход. В Китае его шоу еще не видели», — сказал Корнеев.

27 декабря стало известно, что Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа». Он приступит к работе с 1 января 2024 года. При этом сроки соглашения с российским специалистом не уточняются. Последним местом работы Слуцкого стал казанский «Рубин», откуда он ушел 15 ноября 2022 года. С тех пор он не занимается тренерской деятельностью, однако активно участвует в различных юмористических шоу и комментирует матчи.

Ранее Слуцкому предрекли трудности в Китае.