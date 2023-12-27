МВД РФ объявило в розыск фехтовальщиков Сергея и Виолетту Бида

МВД России объявило в розыск по уголовной статье российских спортсменов Сергея и Виолетту Бида. Об этом передает ТАСС со ссылкой на базу розыска ведомства.

В базе не указывается, по какой статье Уголовного кодекса разыскиваются спортсмены.

В 2023 году супруги переехали в США и с тех пор проживают в Калифорнии, продолжая спортивную карьеру.

Сергей Бида — шпажист, серебряный призер Олимпийских игр в Токио — 2020 в командном турнире, трехкратный чемпион Европы (тоже в командных соревнованиях) и двукратный призер чемпионатов мира (брал серебро в индивидуальных соревнованиях и бронзу — в командной шпаге).

Виолетта Бида (в девичестве — Храпина) является серебряным призером чемпионата мира 2019 года в командной шпаге, а также принимала участие в Олимпиаде в Токио — 2020, но не завоевала там медалей.

В 2023 году супруги переехали в США и с тех пор проживают в Калифорнии, продолжая спортивную карьеру.

Ранее мать фехтовальщика Биды рассказала, зачем ее сын уехал в США.