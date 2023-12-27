Российский борец о словах Винер: на Играх в Токио мы не были бомжами

Борец вольного стиля из сборной России Артур Найфонов прокомментировал слова президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер, которая заявила, что гимнастки не будут выступать на международных соревнованиях без флага и гимна, передает «Чемпионат».

«Мы же в Токио тоже выступали без флага России. И все знали, кто мы и откуда. Ни для кого секретом не было, что мы представляем Россию. Мы и «бомжами» не были, нас все знали в лицо. Считаю, что мы должны ехать», — сказал Найфонов.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе. Изначально сообщалось, что лицензии на Игры получили восемь россиян и три белоруса, однако 13 декабря пресс-служба МОК исправила эти данные. Теперь на сайте организации написано, что квоты на Олимпиаду завоевали шесть российских и пять белорусских атлетов.

В этом же сообщении МОК подчеркнул, что «никакой флаг, гимн или какие-либо другие символы России и Белоруссии не будут вывешиваться на Олимпийских играх» и «никакие государственные чиновники России и Белоруссии не будут приглашены на Игры».

Ранее Винер заявила, что российские спортсмены не беженцы и не бомжи.