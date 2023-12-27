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Валиева призналась, что у нее сложный период в жизни

Фигуристка Валиева: у меня сложный период, много протестов в голове

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Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка Камила Валиева призналась, что переживает тяжелый период переходного возраста, передает Woman Hit.

«Я думаю, 17 лет — расцвет карьеры. Но вместе с тем это и очень тяжелый период переходного возраста. Очень много протестов в голове (смеется)», — сказала Валиева.

На чемпионате России, состоявшемся на минувшей неделе, Валиева стала третьей. Фигуристка в произвольной программе упала с четверного тулупа. Победу на турнире одержала другая ученица Тутберидзе — Аделия Петросян. Второе место — у ученицы Евгения Плющенко Софьи Муравьевой. После короткой программы Валиева была лидером, опережая Петросян почти на три балла.

В сезоне-2023/24 Валиева стала первой на этапе Гран-при России в Москве и заняла четвертое место на этапе в Казани.

Валиева — чемпионка Европы — 2022, олимпийская чемпионка — 2022 в командном турнире. При этом она стала участницей допингового скандала после того, как во время Олимпиады в Пекине стало известно, что ее проба дала положительный результат на запрещенный препарат.

Ранее Валиева перечислила качества Этери Тутберидзе, которыми хотела бы обладать.

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