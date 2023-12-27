В Нидерландах назвали переезд Слуцкого в Китай тремя шагами назад

Нидерландский журналист Лекс Ламмерс высказался о назначении российского специалиста, экс-наставника голландского «Витесса» Леонида Слуцкого на аналогичный пост в китайский «Шанхай Шэньхуа». В интервью Sport24 Ламмерс выразил мнение, что для Слуцкого этот вызов — только приключение.

«Он отправляется в Китай ради приключений. Сначала свое шоу, теперь путешествие в экзотический чемпионат. Он вкусил жизнь в Европе как новую среду. Теперь будет наслаждаться другой страной и культурой. Но что касается футбола, то это не шаг вперед, а три назад. «Шанхай» хорош в Китае, но этот клуб не считают топом не то, что по меркам Европы, но и в самой Азии», — считает журналист.

Ламмерс добавил, что невостребованность Слуцкого на европейском рынке позволяет ему делать шаги в Азии. Однако это позволяет сделать вывод, что тренер едет в Китай, в первую очередь, ради заработка, подчеркивает эксперт. Он обратил внимание на то, что уровень китайского футбола значительно ниже, чем в Европе, поэтому реальной ценности для Слуцкого эта работа не несет.

Последним местом работы Слуцкого стал казанский «Рубин», откуда он ушел 15 ноября 2022 года. С тех пор он не занимается тренерской деятельностью, однако активно участвует в различных юмористических шоу и комментирует матчи.

Также специалист работал в «Москве», ЦСКА, самарских «Крыльях Советов», «Халл Сити» и «Витессе». Вместе с армейцами он трижды стал чемпионом страны, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России.

С 2015 по 2016 год он совмещал работу в ЦСКА и сборной России. Под его руководством национальная команда попала на чемпионат Европы — 2016, однако не смогла выйти из группы.

Ранее стало известно, что Слуцкий начнет работу в «Шанхай Шэньхуа» 1 января 2024 года.