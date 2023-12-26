Костомаров рассказал, что сам водит машину

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что он сам водит машину, несмотря на ампутированные ранее конечности. Его слова передает «Матч ТВ».

Спортсмен приехал на машине на новогодний вечер ХК «Красная машина» на стадионе «Зоркий» в Красногорске. Мероприятие прошло 26 декабря.

«Да, я сам езжу. Каждый день у меня словно преодоление себя? Очень трудно, поскольку все знают, с какой ситуацией я столкнулся. Каждый день — испытание, что‑то новое. Всему надо снова учиться. Ходить, бегать, велосипед крутить, да просто жить в быту с моими нынешними физическими возможностями», — заявил Костомаров.

В начале января 2023 года фигурист был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Чемпион попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего он долгое время находился на ИВЛ.

Осложнения, вызванные заболеванием, привели к развитию гангрены, из-за которой врачи были вынуждены провести ряд операций по ампутации: фигурист лишился обеих голеней, кисти одной руки и пальцев — на другой. 6 июля Костомарова выписали из больницы в Коммунарке, где он провел 175 суток.

Ранее Костомарова назвали спортсменом года в России.