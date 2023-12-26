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Уехавших в США российских фехтовальщиков объявили в розыск

МВД России объявило в розыск шпажистов Сергея и Виолетту Бида, уехавших в США

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Павел Бедняков/РИА Новости

Министерство внутренних дел России объявило в розыск по уголовной статье шпажистов Сергея и Виолетту Бида, принявших участие в чемпионате США без согласия российской стороны. Об этом сообщает ТАСС.

Статья Уголовного кодекса России, по которой разыскивают пару, не называется.

Сергей Бида — серебряный призер Олимпийских играх — 2020 в Токио в командном турнире. Виолетта Бида — призер чемпионатов мира и Европы.

Cупруги Бида живут в Калифорнии. Будучи дейcтвующим офицером Роcгвардии и дейcтвующей военноcлужащей, Cергей и Виолетта приняли учаcтие в чемпионате CША без cоглаcия роccийcкой cтороны.

В связи с этим руководство Федерации фехтования России освободило от должности старшего тренера мужской команды российских шпажистов Александр Глазунов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В марте Европейская конфедерация фехтования разрешила российским спортсменам участвовать в турнирах в нейтральном статусе. Однако позднее организация отказала в допуске многим ведущим атлетам.

Ранее ветеран сборной СССР выразил позицию по поводу нейтрального статуса россиян.

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