Стало известно, что Эмери говорил про Дзюбу после его слов о «тренеришке»

Бывший тренер «Севильи» Дмитрий Черышев вспомнил, как экс-наставник московского «Спартака» Унаи Эмери отзывался о форварде Артеме Дзюбе, который публично назвал его «тренеришкой». Об этом Черышев рассказал в интервью Metaratings.ru.

«С Эмери никогда не разговаривал про Дзюбу. Зато Эмери сказал про Дзюбу одну фразу – что это очень хороший и квалифицированный футболист. Так что никакого ответа от него в адрес Дзюбы я не слышал», — заявил Черышев.

Унаи Эмери проработал в «Спартаке» меньше полугода. Его последним матчем на посту наставника красно-белых стала игра против московского «Динамо» (1:5). Именно после этого матча Артем Дзюба назвал Эмери «тренеришкой».

После ухода из «Спартака» он поработал в «Севилье», «ПСЖ», лондонском «Арсенале» и «Вильярреале». С 2022 года Эмери возглавляет «Астон Виллу».

За это время он успел четырежды выиграть Лигу Европы (с «Севильей» и «Вильярреалом»), а также привести «ПСЖ» к победе в чемпионате Франции и дважды завоевать Кубок страны. В сезоне-2013/14 он признавался лучшим тренером в Европе.

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