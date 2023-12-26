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Экс-игрок «Зенита»: Дзюба — спартаковец или зенитовец? Он — дзюбовец

Экс-игрок «Зенита» Зазулин допустил, что Дзюба может вернуться в клуб

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Зазулин порассуждал о возможном возвращении нападающего Артема Дзюбы в «Зенит», за который он выступал с 2015 по 2022 год. Его слова передает Legalbet.

«Понятно, что город Санкт-Петербург многим нравится, они остаются здесь жить, но не знаю, что в голове у Дзюбы, прикипел ли он к городу. Дзюба — спартаковец или зенитовец? Он — дзюбовец!

Возвращение Дзюбы в «Зенит» — это к Александру Медведеву. Но все может быть. Почему нет? А Дзюба все-таки еще и играл за Питер, может вернуться в какой-то роли», — сказал Зазулин.

Футболист «Локомотива» исполнил песню про «Зенит» и опубликовал в своих соцсетях.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Изидором и Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

Ранее Мостовой заявил, что ему жалко Дзюбу.

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