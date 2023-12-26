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Быстров рассказал об ультиматуме Аршавина в адрес руководства «Зенита»

Быстров заявил, что благодаря Аршавину подписал контракт с «Зенитом»

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Бывший игрок «Спартака», «Зенита» и сборной России Владимир Быстров признался, что Андрей Аршавин поспособствовал подписанию его контракта с сине-бело-голубыми. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«Мы подписали новые контракты благодаря Андрею Аршавину и Павлу Андрееву. Шава пересматривал контракт, и он сказал, что не будет подписывать, пока не переподпишут со мной, Денисовым, Власовым. Вчетвером мы приехали в клуб, по очереди заходили к Трактовенко, в тот момент Шава сидел и ждал, пока мы все подпишем. Это был ультиматум? Видимо, да», — сказал Быстров.

Быстров и Аршавин вместе играли за «Зенит» с 2002 по 2005 год и с 2013 по 2014 год. Также вместе они выступали на международных турнирах в составе сборной России.
Аршавин успел поиграть в лондонском «Арсенале», «Кубани» и «Кайрате» прежде чем завершить профессиональную карьеру.

Свою профессиональную карьеру Быстров завершил в «Тосно», вместе с которым выиграл единственный трофей в истории клуба — Кубок России. Он вместе с Аршавиным является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России.

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