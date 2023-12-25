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Игрок «Динамо»: появление второй белорусской команды придало бы КХЛ еще больший интерес

Игрок «Динамо» Мороз хотел бы увидеть белорусское дерби в КХЛ

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ХК «Динамо-Минск»

Форвард минского «Динамо» Вадим Мороз высказался о возможном появлении в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) еще одного клуба из Белоруссии. Его слова передает Legalbet.

«Если бы в КХЛ появилась вторая белорусская команда, воспринял бы эту новость положительно.

Было бы очень интересное белорусское дерби. Я в белорусской Экстралиге играл за новополоцкий «Химик», в прошлом году за Жлобин чемпионом стал. Знаю, что в Витебске ярые фанаты, там любят хоккей. Раньше они занимали последние места, теперь они в лидерах. Появление второй белорусской команды придало бы КХЛ еще больший интерес», — сказал Мороз.

Минское «Динамо» идет на восьмом месте в Западной конференции.

Сейчас в КХЛ выступает один белорусский, один китайский и один казахский клуб. Ранее из состава лиги вышли рижское «Динамо» и финский «Йокерит».

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля в день своего столетия армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей.

Ранее в КХЛ сделали заявление по делу хоккеистов, которые хотят расторгнуть контракт с «Ак Барсом».

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Хоккей. КХЛ
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