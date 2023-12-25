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Экс-тренер «Спартака» заявил, что вторая команда красно-белых сейчас неактуальна

Тренер Гладилин считает, что вторая команда «Спартака» не нужна клубу

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возрождении второй команды красно-белых. В комментарии «Газете.Ru» он выразил мнение, что это решение не пойдет на пользу клубу.

«Вторая команда сейчас неактуальна для «Спартака», так как работа и тренерского штаба, и новых директоров будет направлена на привлечение иностранных специалистов. Вторая команда уже существовала, ее цель и задача заключалась в том, что ребята, которые заканчивают академию, попадают в команду, набираются опыта для того, чтобы, может быть, попасть в основу.

Но этот номер не прошел. Получилось так, что вторая команда готовит игроков только для других команд. Почти никто не попадал в основу, были редкие случаи. Если эта команда сейчас нужна для того, чтобы из академии люди проходили практику и трудоустраивались в «Спартаке» — это одно. Но если руководители взяли направление приглашать легионеров на сильные позиции, то перспективы вторая команда не имеет никакой. Она просто будет готовить игроков для других клубов», — считает Гладилин.

Ранее гимнастка Мельникова рассказала, как начала болеть за «Спартак».

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