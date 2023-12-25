Гимнастка Мельникова назвала имя своего любимого футболиста

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и болельщица московского «Спартака» Ангелина Мельникова в интервью «Газете.Ru» заявила, что больше всех в составе красно-белых следит за нидерландским нападающим Квинси Промесом.

«Нравится, как играет Квинси Промес, могу назвать его самым любимым футболистом. Он быстрый, техничный, забивает! К тому же мы знакомы лично», — заявила спортсменка.

В Токио Мельникова завоевала золотую олимпийскую медаль в командном первенстве, а также стала бронзовой призеркой в личном многоборье и в вольных упражнениях. На Играх в 2016 году гимнастка завоевала в командном первенстве серебро.

На чемпионате мира в 2021 году Мельникова завоевала золото в многоборье. Также в ее активе три серебряных и три бронзовых награды мировых первенств. Россиянка является трехкратной чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой Европейских игр.

Международная федерация гимнастики (FIG) в июле сообщила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Ранее Ангелина Мельникова заявила, что сомневается, что у нее будет право выбирать, ехать ли на ОИ.