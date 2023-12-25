ФИФА пригрозила Бразилии отстранением от турниров

Международная федерация футбола (ФИФА) пригрозила Бразилии отстранением национальных сборных и клубов от участия в международных турнирах в случае вмешательства в выборы нового президента Бразильской конфедерации футбола (CBF). Об этом сообщает Associated Press.

В распоряжении агентства оказалось письмо, в котором ФИФА сообщила, что CBF может быть отстранена, если в организации проведут быстрые выборы, чтобы заменить Эдналдо Родригеса на посту президента.

Родригеса отстранили от должности 7 декабря. Суд Рио-де-Жанейро принял такое решение в связи с нарушениями, допущенными на выборах в 2022 году. На прошлой неделе два высших суда Бразилии подтвердили данное решение.

Суда Рио-де-Жанейро также назначил Хосе Пердиза, главу высшего спортивного суда Бразилии, исполняющим обязанности президента Бразильской конфедерации футбола и лицом. Пердизу необходимо в течение 30 рабочих дней организовать новые выборы президента. По мнению ФИФА, подобные вмешательства являются необоснованными.

Сборная Бразилии занимает пятое место в обновленном рейтинге ФИФА. В активе пятикратных чемпионов мира 1784 очка. Лидером рейтинга является сборная Аргентины, набравшая 1855 очков.

Ранее россиянин попал в топ-3 вратарей группового этапа Лиги Европы.