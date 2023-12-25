В «Спартаке» оценили игру Ковальчука в дебютном матче за клуб после возвращения

Нападающий московского «Спартака» Андрей Локтионов высказался об игре вместе с Ильей Ковальчуком, который 24 декабря провел дебютную игру за красно-белых после возвращения в команду, передает пресс-служба красно-белых в Telegram.

«Впечатления от игры в тройке с Ковальчуком? Очень хорошо сегодня играли, но надеюсь, что дальше будем еще лучше. С Ильей вместе играли раньше, поэтому сейчас чуть-чуть надо вспомнить былое», — сказал Локтионов.

24 декабря «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл пекинский «Куньлунь». Встреча завершилась со счетом 5:2. Этот матч стал дебютным для Ковальчука за красно-белых. Он отметился заброшенной шайбой.

В составе победителей голами также отметились Михал Чайковски, Николай Голдобин, Андрей Локтионов и Егор Филин. В составе китайского клуба шайбы забросили Джек Родевальд и Цзян Фу.

Ковальчук не выступал в последние два года, но решил возобновить карьеру, чтобы помочь «Спартаку», воспитанником которого является. При этом нападающий не выступал за взрослую команду красно-белых на высшем уровне в России, в юном возрасте отправившись в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в выбравшую его под первым номером на драфте «Атланту Трэшерз».

Ранее Ковальчук назвал главную причину возвращения в «Спартак».