Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В «Спартаке» оценили игру Ковальчука в дебютном матче за клуб после возвращения

Форвард «Спартака» Локтионов о Ковальчуке: надеюсь, дальше будем играть лучше

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Нападающий московского «Спартака» Андрей Локтионов высказался об игре вместе с Ильей Ковальчуком, который 24 декабря провел дебютную игру за красно-белых после возвращения в команду, передает пресс-служба красно-белых в Telegram.

«Впечатления от игры в тройке с Ковальчуком? Очень хорошо сегодня играли, но надеюсь, что дальше будем еще лучше. С Ильей вместе играли раньше, поэтому сейчас чуть-чуть надо вспомнить былое», — сказал Локтионов.

24 декабря «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл пекинский «Куньлунь». Встреча завершилась со счетом 5:2. Этот матч стал дебютным для Ковальчука за красно-белых. Он отметился заброшенной шайбой.

В составе победителей голами также отметились Михал Чайковски, Николай Голдобин, Андрей Локтионов и Егор Филин. В составе китайского клуба шайбы забросили Джек Родевальд и Цзян Фу.

Ковальчук не выступал в последние два года, но решил возобновить карьеру, чтобы помочь «Спартаку», воспитанником которого является. При этом нападающий не выступал за взрослую команду красно-белых на высшем уровне в России, в юном возрасте отправившись в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в выбравшую его под первым номером на драфте «Атланту Трэшерз».

Ранее Ковальчук назвал главную причину возвращения в «Спартак».

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами