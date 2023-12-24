Тарасова ответила на обвинения в унижении фигуристов

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила в комментарии «Матч ТВ», что довольна своей работой в качестве комментатора на чемпионате России по фигурному катанию.

«Довольна своей работой, нашей общей работой. Мы работали хорошо на этом чемпионате. Никого не обижали и не оскорбляли. Обиды от девочек‑фигуристок не было. Не знаю, почему Бестемьянова так сказала, спросите у нее», — сказала тренер.

22 декабря Татьяна Тарасова в прямом эфире Первого канала высмеяла форму фигуристки Марии Талалайкиной на чемпионате страны в Челябинске.

Специалисту не понравилось выступление фигуристки в короткой программе турнира. «Не хочется никого обижать, но надо производить контрольное взвешивание перед выходом на пятитысячную публику», — заявила тренер. После этого Бестемьянова заявила, что Тарасова оскорбляла и унижала фигуристов.

По итогам женского одиночного турнира на чемпионате России победу одержала Аделия Петросян. Второе место заняла Софья Муравьева. Третьей стала Камила Валиева, которая была лидером после короткой программы.

В соревнованиях у мужчин-одиночников победителем стал Евгений Семененко. В танцах чемпионами были признаны Александра Степанова и Иван Букин. В турнире спортивных пар победу одержали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Чемпионат страны завершился 24 декабря церемонией награждения и показательными выступлениями.

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