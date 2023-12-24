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В Госдуме не верят, что Украина бойкотирует Олимпиаду-2024

Депутат Свищев заявил, что украинские спортсмены будут участвовать в Играх-2024

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Алексей Майшев/РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в комментарии «Спорт-Экспрессу» оценил вероятность бойкота Украиной Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Депутат заявил, что украинские атлеты в любом случае будут участвовать в Играх, так как бойкот чреват наказанием для Олимпийского комитета страны. «Если сейчас для Украины перепишут правила, то, значит, творится безумство в олимпийском движении», — заявил Свищев.

8 декабря исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный осудил решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских атлетов на Олимпиаду. Также он заявил, что решение по участию Украины в соревнованиях будет приниматься позднее.

В МОК ранее заявили о шести квотах россиян для выступления на Олимпийских играх. В организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее олимпийский чемпион заявил, что откажется от Игр-2026 без российского флага и гимна.

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