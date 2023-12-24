Рекордсменка чемпионатов страны оценила прогресс российских фигуристов

Знаменитая российская фигуристка Алена Леонова, за свою карьеру 13 раз подряд выступавшая на чемпионате страны в женском одиночном катании, что является рекордом, а также выигравшая две серебряные медали, в комментарии для «Газеты.Ru» прокомментировала итоги чемпионата России, который прошел в Челябинске, отметив прогресс отечественного фигурного катания.

«Мне кажется, что уровень, безусловно, растет. Не хочется сейчас сравнивать наше фигурное катание с мировым, но именно в России, конечно, это огромнейший прогресс во всех видах. Очень много молодых, перспективных спортсменов. Очень много хороших юниоров. К ним нужно присматриваться, их нужно беречь», — уверена Леонова.

На состоявшемся чемпионате России-2024 в мужском одиночном катании победил Евгений Семененко, соревнования у женщин выиграла Аделия Петросян, Анастасия Мишина и Александр Галлямов взяли золото у спортивных пар, а Александра Степанова и Иван Букин выиграли в танцах на льду. При этом из всех триумфаторов до сих пор не было золота взрослого первенства страны только у Петросян.

Ранее Петросян призналась, что расстроилась после победы на чемпионате России.