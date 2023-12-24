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Ковальчук повторил рекорд КХЛ

Хоккеист «Спартака» Ковальчук повторил рекорд КХЛ по числу голов в пустые ворота

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Нападающий московского «Спартака» Илья Ковальчук благодаря своему голу в пустые ворота в матче с «Куньлунь Ред Стар» повторил рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по таким заброшенным шайбам.

Теперь в активе форварда красно-белых 14 голов в 408 матчах. Столько же шайб забросил Александр Радулов. Для этого ему понадобилась 607 матчей. Третье место занимает Сергей Плотников (13 в 860), четвертое — Вадим Шипачев (13 в 960), пятое — Егор Аверин (12 в 807).

Игра регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Куньлунь» прошла на арене «Лужники» в Москве и завершилась со счетом 5:2 в пользу москвичей. Этот матч стал дебютным для Ковальчука за красно-белых. Он отметился заброшенной шайбой.

В составе победителей голами также отметились Михал Чайковски, Николай Голдобин, Андрей Локтионов и Егор Филин. В составе китайского клуба шайбы забросили Джек Родевальд и Цзян Фу.

Ковальчук не выступал в последние два года, но решил возобновить карьеру, чтобы помочь «Спартаку», воспитанником которого является. При этом нападающий не выступал за взрослую команду красно-белых на высшем уровне в России, в юном возрасте отправившись в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в выбравшую его под первым номером на драфте «Атланту Трэшерз».

Ранее Ковальчук назвал главную причину возвращения в «Спартак».

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