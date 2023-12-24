Ковальчук назвал главную причину возвращения в «Спартак»

Хоккеист «Спартака» Илья Ковальчук после победного матча с «Куньлунь Ред Стар» рассказал, почему вернулся в московский клуб. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Была какая-то недосказанность перед «Спартаком». Там молодая команда, не все много играли в плей-офф. Понятно, что в регулярном чемпионате команда выглядит хорошо. Но в плей-офф самые важные игры сезона. Уверен, что мой опыт и на льду, и в раздевалке пригодится. Какой-то совет дам. Самое главное, нельзя быть обузой на льду, надо прибавлять, набирать форму», — заявил форвард.

Игра регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошла на арене «Лужники» в Москве и завершилась со счетом 5:2 в пользу «Спартака». Этот матч стал дебютным для Ковальчука за красно-белых. Он отметился заброшенной шайбой.

В составе победителей голами также отметились Михал Чайковски, Николай Голдобин, Андрей Локтионов и Егор Филин. В составе китайского клуба шайбы забросили Джек Родевальд и Цзян Фу.

Ковальчук не выступал в последние два года, но решил возобновить карьеру, чтобы помочь «Спартаку», воспитанником которого является. При этом нападающий не выступал за взрослую команду красно-белых на высшем уровне в России, в юном возрасте отправившись в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в выбравшую его под первым номером на драфте «Атланту Трэшерз».

Ранее в «Спартаке» рассказали о форме Ковальчука.