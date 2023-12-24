Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ковальчук назвал главную причину возвращения в «Спартак»

Ковальчук заявил, что вернулся в «Спартак» из-за недосказанности перед командой

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Хоккеист «Спартака» Илья Ковальчук после победного матча с «Куньлунь Ред Стар» рассказал, почему вернулся в московский клуб. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Была какая-то недосказанность перед «Спартаком». Там молодая команда, не все много играли в плей-офф. Понятно, что в регулярном чемпионате команда выглядит хорошо. Но в плей-офф самые важные игры сезона. Уверен, что мой опыт и на льду, и в раздевалке пригодится. Какой-то совет дам. Самое главное, нельзя быть обузой на льду, надо прибавлять, набирать форму», — заявил форвард.

Игра регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошла на арене «Лужники» в Москве и завершилась со счетом 5:2 в пользу «Спартака». Этот матч стал дебютным для Ковальчука за красно-белых. Он отметился заброшенной шайбой.

В составе победителей голами также отметились Михал Чайковски, Николай Голдобин, Андрей Локтионов и Егор Филин. В составе китайского клуба шайбы забросили Джек Родевальд и Цзян Фу.

Ковальчук не выступал в последние два года, но решил возобновить карьеру, чтобы помочь «Спартаку», воспитанником которого является. При этом нападающий не выступал за взрослую команду красно-белых на высшем уровне в России, в юном возрасте отправившись в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в выбравшую его под первым номером на драфте «Атланту Трэшерз».

Ранее в «Спартаке» рассказали о форме Ковальчука.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами