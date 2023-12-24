Ковальчук о дебюте в «Спартаке»: думал, что будет хуже

Хоккеист московского «Спартака» Илья Ковальчук заявил, что ожидал от себя более плохой игры в первом матче после возвращения в состав красно‑белых. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мы не роботы, все совершают ошибки. Главное, что все поддержали. Давно не играл, но думал, будет хуже. Всем большое спасибо за поддержку. Почувствовал, что «Спартак» — это народная команда», — заявил форвард.

Игра прошла на арене «Лужники» в Москве и завершилась со счетом 5:2 в пользу «Спартака». Ковальчука записал на свой счет заброшенную шайбу. В составе победителей голами также отметились Михал Чайковски, Николай Голдобин, Андрей Локтионов и Егор Филин. В составе китайского клуба шайбы забросили Джек Родевальд и Цзян Фу.

40-летний Ковальчук вышел на лед во втором звене команды, вместе с Максимом Цыплаковым и Андреем Локтионовым. Во втором периоде он допустил результативную ошибку: после его потери шайбы соперник впервые отличился в матче, играя в меньшинстве. Сам Ковальчук забросил шайбу в пустые ворота в концовке матча.

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