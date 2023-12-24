Олимпийский чемпион откажется от Игр-2026 без российского флага и гимна

Двукратный олимпийский чемпион сноубордист Вик Уайлд откажется от участия в Играх-2026, если ему запретят представлять Россию. Его слова приводит ТАСС.

«Нет, я не собираюсь ехать в нейтральном статусе. Буду выступать только за Россию. Каковы шансы? Это зависит не от меня, но я считаю, что у нас очень высокие шансы на завоевание большого количества медалей. Сборная России через два года уделает всех в Милане», — заявил спортсмен.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе. Изначально сообщалось, что лицензии на Игры получили восемь россиян и три белоруса, однако 13 декабря пресс-служба МОК исправила эти данные. Теперь на сайте организации написано, что квоты на Олимпиаду завоевали шесть российских и пять белорусских атлетов.

В этом же сообщении МОК подчеркнул, что «никакой флаг, гимн или какие-либо другие символы России и Белоруссии не будут вывешиваться на Олимпийских играх» и «никакие государственные чиновники России и Белоруссии не будут приглашены на Игры».

Решение об участии российских спортсменов в Олимпиаде 2026 года, которая пройдет в Италии, еще не принято.

Ранее в Госдуме назвали катастрофой заявление главы МОК.