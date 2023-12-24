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В Госдуме назвали катастрофой заявление главы МОК Баха

Депутат Свищев заявил, что МОК является главным разочарованием года

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Алексей Даничев/РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«МОК разочаровал в этом году в очередной раз. Решения были непоследовательны. Каждый раз что-то новенькое. Любое их заявление — катастрофа для самого МОК. Продвигают идеи не связанные с олимпизмом, отстраняют по национальному признаку, дают рекомендации не разрешать нашим спортсменам участвовать в международных соревнованиях, запрещают РФ проводить крупные спортивные мероприятия», — сказал Свищев.

Томас Бах заявил, что решение о допуске спортсменов из России не устроило в полной мере ни россиян, ни украинцев.

В МОК ранее заявили о шести квотах россиян для выступления на Олимпийских играх. В организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее российская гимнастка выразила сомнение, что у нее будет право выбирать, ехать ли на ОИ.

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